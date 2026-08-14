Vanta Network 今日价格

Vanta Network (SN8) 今日实时价格为 $ 6.02，过去 24 小时内变化了 1.76%。当前 SN8 兑 USD 的汇率为 $ 6.02 每 SN8。

Vanta Network 目前市值在 $ 30,075,781 排名第 #-，流通供应量为 5.00M SN8。过去 24 小时内，SN8 的交易价格在 $ 5.93（低点）和 $ 6.17（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 25.24，而历史最低价为 $ 0.06021。

短期表现方面，SN8 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 +4.74%。过去一天，总交易量达到 $ 75.23K。

Vanta Network（SN8）市场信息

市值 $ 30.08M$ 30.08M $ 30.08M 成交量（24H） $ 75.23K$ 75.23K $ 75.23K 完全稀释市值 $ 30.08M$ 30.08M $ 30.08M 流通量 5.00M 5.00M 5.00M 总供应量 4,997,790.274751925 4,997,790.274751925 4,997,790.274751925

Vanta Network 的当前市值为 $ 30.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 75.23K。SN8 的流通量为 5.00M，总供应量是 4997790.274751925，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.08M。