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Value DeFi 价格 (VALUE)

USD

Value DeFi (VALUE) 实时价格图表

$0.01792928
$0.01792928$0.01792928
-5.70%(1D)

今天 Value DeFi (VALUE) 的价格

今天 Value DeFi (VALUE) 的实时价格为 0.01792928 USD。目前其市值为 $ 85.85K USD。VALUE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Value DeFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 206.07 USD
- Value DeFi 当天价格变化为 -5.72%
- 其循环供应量为 4.79M USD

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Value DeFi (VALUE) 价格表现 USD

今天内，Value DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00108946511592494
在过去30天内，Value DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030151706
在过去60天内，Value DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005100091
在过去90天内，Value DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000011367790272628

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00108946511592494-5.72%
30天$ -0.0030151706-16.81%
60天$ -0.0005100091-2.84%
90天$ +0.000011367790272628+0.06%

Value DeFi (VALUE) 价格分析

Value DeFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01790674
$ 0.01790674$ 0.01790674

$ 0.02000419
$ 0.02000419$ 0.02000419

$ 46.9
$ 46.9$ 46.9

+0.02%

-5.72%

-7.55%

Value DeFi (VALUE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 85.85K
$ 85.85K$ 85.85K

$ 206.07
$ 206.07$ 206.07

4.79M
4.79M 4.79M

什么是Value DeFi (VALUE)

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

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Value DeFi (VALUE) 资源

官网

大家还在问：关于 Value DeFi (VALUE) 的其他问题

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VALUE 兑换为当地货币

1 VALUE 兑换 AUD
A$0.0288661408
1 VALUE 兑换 GBP
0.0145227168
1 VALUE 兑换 EUR
0.0173914016
1 VALUE 兑换 USD
$0.01792928
1 VALUE 兑换 MYR
RM0.0805024672
1 VALUE 兑换 TRY
0.6348758048
1 VALUE 兑换 JPY
¥2.8322883616
1 VALUE 兑换 RUB
1.82430424
1 VALUE 兑换 INR
1.5417387872
1 VALUE 兑换 IDR
Rp289.1818949984
1 VALUE 兑换 PHP
1.0485042944
1 VALUE 兑换 EGP
￡E.0.906325104
1 VALUE 兑换 BRL
R$0.108472144
1 VALUE 兑换 CAD
C$0.0258181632
1 VALUE 兑换 BDT
2.1870135744
1 VALUE 兑换 NGN
27.7971971264
1 VALUE 兑换 UAH
0.7580499584
1 VALUE 兑换 VES
Bs0.95025184
1 VALUE 兑换 PKR
Rs4.9927666016
1 VALUE 兑换 KZT
9.461281056
1 VALUE 兑换 THB
฿0.6196359168
1 VALUE 兑换 TWD
NT$0.5905904832
1 VALUE 兑换 CHF
Fr0.0163156448
1 VALUE 兑换 HKD
HK$0.1394897984
1 VALUE 兑换 MAD
.د.م0.1800099712