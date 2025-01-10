Value DeFi 价格 (VALUE)
今天 Value DeFi (VALUE) 的实时价格为 0.01792928 USD。目前其市值为 $ 85.85K USD。VALUE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Value DeFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 206.07 USD
- Value DeFi 当天价格变化为 -5.72%
- 其循环供应量为 4.79M USD
在获取 MEXC 上从 VALUE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 VALUE 价格信息的首选平台。
今天内，Value DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00108946511592494。
在过去30天内，Value DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030151706。
在过去60天内，Value DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005100091。
在过去90天内，Value DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000011367790272628。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00108946511592494
|-5.72%
|30天
|$ -0.0030151706
|-16.81%
|60天
|$ -0.0005100091
|-2.84%
|90天
|$ +0.000011367790272628
|+0.06%
Value DeFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
-5.72%
-7.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 VALUE 兑换 AUD
A$0.0288661408
|1 VALUE 兑换 GBP
￡0.0145227168
|1 VALUE 兑换 EUR
€0.0173914016
|1 VALUE 兑换 USD
$0.01792928
|1 VALUE 兑换 MYR
RM0.0805024672
|1 VALUE 兑换 TRY
₺0.6348758048
|1 VALUE 兑换 JPY
¥2.8322883616
|1 VALUE 兑换 RUB
₽1.82430424
|1 VALUE 兑换 INR
₹1.5417387872
|1 VALUE 兑换 IDR
Rp289.1818949984
|1 VALUE 兑换 PHP
₱1.0485042944
|1 VALUE 兑换 EGP
￡E.0.906325104
|1 VALUE 兑换 BRL
R$0.108472144
|1 VALUE 兑换 CAD
C$0.0258181632
|1 VALUE 兑换 BDT
৳2.1870135744
|1 VALUE 兑换 NGN
₦27.7971971264
|1 VALUE 兑换 UAH
₴0.7580499584
|1 VALUE 兑换 VES
Bs0.95025184
|1 VALUE 兑换 PKR
Rs4.9927666016
|1 VALUE 兑换 KZT
₸9.461281056
|1 VALUE 兑换 THB
฿0.6196359168
|1 VALUE 兑换 TWD
NT$0.5905904832
|1 VALUE 兑换 CHF
Fr0.0163156448
|1 VALUE 兑换 HKD
HK$0.1394897984
|1 VALUE 兑换 MAD
.د.م0.1800099712