SILVER 今日价格

SILVER (KAG) 今日实时价格为 $ 49.13，过去 24 小时内变化了 0.71%。当前 KAG 兑 USD 的汇率为 $ 49.13 每 KAG。

SILVER 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- KAG。过去 24 小时内，KAG 的交易价格在 $ 46.28（低点）和 $ 51.17（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，KAG 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -3.14%。过去一天，总交易量达到 $ 121.51K。

SILVER（KAG）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 121.51K$ 121.51K $ 121.51K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 ETH

SILVER 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 121.51K。KAG 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。