MWX AI 今日价格

MWX AI (MWXT) 今日实时价格为 $ 0.055，过去 24 小时内变化了 0.36%。当前 MWXT 兑 USD 的汇率为 $ 0.055 每 MWXT。

MWX AI 目前市值在 $ 9.23M 排名第 #965，流通供应量为 167.85M MWXT。过去 24 小时内，MWXT 的交易价格在 $ 0.05464（低点）和 $ 0.05523（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.3039535246318417，而历史最低价为 $ 0.04369081039392891。

短期表现方面，MWXT 在过去一小时内波动了 +0.21%，过去7 天内波动了 -2.42%。过去一天，总交易量达到 $ 93.18K。

MWX AI（MWXT）市场信息

排名 No.965 市值 $ 9.23M$ 9.23M $ 9.23M 成交量（24H） $ 93.18K$ 93.18K $ 93.18K 完全稀释市值 $ 55.00M$ 55.00M $ 55.00M 流通量 167.85M 167.85M 167.85M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 16.78% 所属公链 BASE

MWX AI 的当前市值为 $ 9.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 93.18K。MWXT 的流通量为 167.85M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 55.00M。