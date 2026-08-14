Neptune 今日价格

Neptune (XNT) 今日实时价格为 $ 0.1846，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 XNT 兑 USD 的汇率为 $ 0.1846 每 XNT。

Neptune 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- XNT。过去 24 小时内，XNT 的交易价格在 $ 0.183（低点）和 $ 0.1896（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，XNT 在过去一小时内波动了 +0.32%，过去7 天内波动了 +6.09%。过去一天，总交易量达到 $ 20.39K。

Neptune（XNT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 20.39K$ 20.39K $ 20.39K 完全稀释市值 $ 451.42K$ 451.42K $ 451.42K 流通量 ---- -- 总供应量 2,445,421 2,445,421 2,445,421 所属公链 NEPTUNE

Neptune 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.39K。XNT 的流通量为 --，总供应量是 2445421，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 451.42K。