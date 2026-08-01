Asteroid 今日价格

Asteroid (ASTEROID1) 今日实时价格为 $ 0.001956，过去 24 小时内变化了 1.75%。当前 ASTEROID1 兑 USD 的汇率为 $ 0.001956 每 ASTEROID1。

Asteroid 目前市值在 $ 1.96M 排名第 #1369，流通供应量为 1.00B ASTEROID1。过去 24 小时内，ASTEROID1 的交易价格在 $ 0.001918（低点）和 $ 0.002438（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01747945735601676，而历史最低价为 $ 0.00000274294668568。

短期表现方面，ASTEROID1 在过去一小时内波动了 +1.13%，过去7 天内波动了 -2.69%。过去一天，总交易量达到 $ 63.92K。

Asteroid（ASTEROID1）市场信息

排名 No.1369 市值 $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M 成交量（24H） $ 63.92K$ 63.92K $ 63.92K 完全稀释市值 $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所属公链 ETH

Asteroid 的当前市值为 $ 1.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.92K。ASTEROID1 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.96M。