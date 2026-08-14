XRP Healthcare AI 今日价格

XRP Healthcare AI (XRPHAI) 今日实时价格为 $ 0.00436，过去 24 小时内变化了 4.38%。当前 XRPHAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00436 每 XRPHAI。

XRP Healthcare AI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- XRPHAI。过去 24 小时内，XRPHAI 的交易价格在 $ 0.00431（低点）和 $ 0.00548（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，XRPHAI 在过去一小时内波动了 -0.46%，过去7 天内波动了 -3.33%。过去一天，总交易量达到 $ 23.35K。

XRP Healthcare AI（XRPHAI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K 完全稀释市值 $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 XRP

XRP Healthcare AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.35K。XRPHAI 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.36M。