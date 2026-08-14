UXLINK 今日价格

UXLINK (UXLINK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.62%。当前 UXLINK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UXLINK。

UXLINK 目前市值在 $ 631,124 排名第 #-，流通供应量为 927.74M UXLINK。过去 24 小时内，UXLINK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.68，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UXLINK 在过去一小时内波动了 +0.67%，过去7 天内波动了 +4.55%。过去一天，总交易量达到 $ 122.29K。

UXLINK（UXLINK）市场信息

市值 $ 631.12K$ 631.12K $ 631.12K 成交量（24H） $ 122.29K$ 122.29K $ 122.29K 完全稀释市值 $ 680.28K$ 680.28K $ 680.28K 流通量 927.74M 927.74M 927.74M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

UXLINK 的当前市值为 $ 631.12K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 122.29K。UXLINK 的流通量为 927.74M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 680.28K。