USDX 价格 (USDX)
今天 USDX (USDX) 的实时价格为 0.695523 USD。目前其市值为 $ 72.76M USD。USDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
USDX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 317.69K USD
- USDX 当天价格变化为 +8.02%
- 其循环供应量为 111.57M USD
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今天内，USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.051656。
在过去30天内，USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1143703415。
在过去60天内，USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1737282913。
在过去90天内，USDX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0112525680874997。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.051656
|+8.02%
|30天
|$ +0.1143703415
|+16.44%
|60天
|$ +0.1737282913
|+24.98%
|90天
|$ +0.0112525680874997
|+1.64%
USDX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.38%
+8.02%
+0.41%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USDX is the crypto-backed native stablecoin of the Kava DeFi hub.
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|1 USDX 兑换 AUD
A$1.1128368
|1 USDX 兑换 GBP
￡0.5564184
|1 USDX 兑换 EUR
€0.66770208
|1 USDX 兑换 USD
$0.695523
|1 USDX 兑换 MYR
RM3.10898781
|1 USDX 兑换 TRY
₺24.55891713
|1 USDX 兑换 JPY
¥109.09973778
|1 USDX 兑换 RUB
₽77.54385927
|1 USDX 兑换 INR
₹59.64805248
|1 USDX 兑换 IDR
Rp11,218.11133269
|1 USDX 兑换 PHP
₱40.26382647
|1 USDX 兑换 EGP
￡E.35.31170271
|1 USDX 兑换 BRL
R$4.3122426
|1 USDX 兑换 CAD
C$1.00155312
|1 USDX 兑换 BDT
৳83.1149985
|1 USDX 兑换 NGN
₦1,074.99339357
|1 USDX 兑换 UAH
₴29.28847353
|1 USDX 兑换 VES
Bs35.471673
|1 USDX 兑换 PKR
Rs193.8422601
|1 USDX 兑换 KZT
₸365.10088839
|1 USDX 兑换 THB
฿23.83557321
|1 USDX 兑换 TWD
NT$22.87575147
|1 USDX 兑换 CHF
Fr0.6259707
|1 USDX 兑换 HKD
HK$5.40421371
|1 USDX 兑换 MAD
.د.م7.03173753