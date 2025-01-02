USDS 价格 (USDS)

USD

USDS (USDS) 实时价格图表

$0.999828
$0.999828$0.999828
-0.10%(1D)

今天 USDS (USDS) 的价格

今天 USDS (USDS) 的实时价格为 0.999828 USD。目前其市值为 $ 5.26B USD。USDS 兑换 USD 的价格为实时更新。
USDS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.62M USD
- USDS 当天价格变化为 -0.14%
- 其循环供应量为 5.26B USD

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USDS (USDS) 价格表现 USD

今天内，USDS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014567229520923
在过去30天内，USDS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002553560
在过去60天内，USDS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005180108
在过去90天内，USDS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.026399226293327

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0014567229520923-0.14%
30天$ -0.0002553560-0.02%
60天$ -0.0005180108-0.05%
90天$ +0.026399226293327+2.71%

USDS (USDS) 价格分析

USDS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.998188
$ 0.998188$ 0.998188

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

-0.00%

-0.14%

+0.13%

USDS (USDS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.26B
$ 5.26B$ 5.26B

$ 21.62M
$ 21.62M$ 21.62M

5.26B
5.26B 5.26B

什么是USDS (USDS)

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USDS (USDS) 资源

官网

大家还在问：关于 USDS (USDS) 的其他问题

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USDS 兑换为当地货币

1 USDS 兑换 AUD
A$1.5997248
1 USDS 兑换 GBP
0.7998624
1 USDS 兑换 EUR
0.95983488
1 USDS 兑换 USD
$0.999828
1 USDS 兑换 MYR
RM4.46923116
1 USDS 兑换 TRY
35.30392668
1 USDS 兑换 JPY
¥156.83302008
1 USDS 兑换 RUB
111.47082372
1 USDS 兑换 INR
85.74524928
1 USDS 兑换 IDR
Rp16,126.25580684
1 USDS 兑换 PHP
57.88004292
1 USDS 兑换 EGP
￡E.50.76126756
1 USDS 兑换 BRL
R$6.1989336
1 USDS 兑换 CAD
C$1.43975232
1 USDS 兑换 BDT
119.479446
1 USDS 兑换 NGN
1,545.32415852
1 USDS 兑换 UAH
42.10275708
1 USDS 兑换 VES
Bs50.991228
1 USDS 兑换 PKR
Rs278.6520636
1 USDS 兑换 KZT
524.83971204
1 USDS 兑换 THB
฿34.26410556
1 USDS 兑换 TWD
NT$32.88434292
1 USDS 兑换 CHF
Fr0.8998452
1 USDS 兑换 HKD
HK$7.76866356
1 USDS 兑换 MAD
.د.م10.10826108