ZEROBASE（ZBT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.2658 $ 0.2658 $ 0.2658 24H最低价 $ 0.2883 $ 0.2883 $ 0.2883 24H最高价 24H最低价 $ 0.2658$ 0.2658 $ 0.2658 24H最高价 $ 0.2883$ 0.2883 $ 0.2883 历史最高 $ 1.1331922631579274$ 1.1331922631579274 $ 1.1331922631579274 最低价 $ 0.2476066385459085$ 0.2476066385459085 $ 0.2476066385459085 涨跌幅（1H） -0.74% 涨跌幅（1D） +3.97% 漲跌幅（7D） -14.94% 漲跌幅（7D） -14.94%

ZEROBASE（ZBT）当前实时价格为 $ 0.2824。过去 24 小时内，ZBT 的交易价格在 $ 0.2658 至 $ 0.2883 之间波动，市场活跃度显著。ZBT 的历史最高价为 $ 1.1331922631579274，历史最低价为 $ 0.2476066385459085。

从短期表现来看，ZBT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.74%，过去 24 小时内变动为 +3.97%，过去 7 天内累计变动为 -14.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ZEROBASE（ZBT）市场信息

排名 No.461 市值 $ 62.13M$ 62.13M $ 62.13M 成交量（24H） $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M 完全稀释市值 $ 282.40M$ 282.40M $ 282.40M 流通量 220.00M 220.00M 220.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 22.00% 所属公链 ETH

ZEROBASE 的当前市值为 $ 62.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.55M。ZBT 的流通量为 220.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 282.40M。