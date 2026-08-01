GCoin 是什么？

GCoin 是一种加密货币，旨在打造一个生态系统，让房地产投资实现民主化。它提供便捷的教育和创新工具，以弥合传统房地产与去中心化金融之间的鸿沟。

GCoin 有何独特之处？

GCoin 的独特之处在于，它是“边学边赚”平台和代币化中心的驱动燃料，使房地产投资人人皆可参与，而不仅限于富人。

GCoin 的当前价格是多少？

GCoin (GC) 的实时价格为 ¥ CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

GCoin 在市场中的定位如何？

GCoin 目前的市场排名为第 6562 位，市值为 ¥338499.44121211659000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

GC 的流通供应量是多少？

GC 的流通供应量为 100000000.0 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

GCoin 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，GCoin 的交易价格在 ¥（24 小时最低价）和 ¥（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

GCoin 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

GCoin 的历史最高价为 ¥0.44181848676071232000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

GC 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 GCoin 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 -23.30%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Hedera Ecosystem 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。