USCR 今日价格

USCR (USCR) 今日实时价格为 $ 0.00170869，过去 24 小时内变化了 0.86%。当前 USCR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00170869 每 USCR。

USCR 目前市值在 $ 1,708,470 排名第 #-，流通供应量为 999.86M USCR。过去 24 小时内，USCR 的交易价格在 $ 0.00170816（低点）和 $ 0.00173344（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.057751，而历史最低价为 $ 0.00170707。

短期表现方面，USCR 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -11.99%。过去一天，总交易量达到 $ 797.97。

USCR（USCR）市场信息

市值 $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M 成交量（24H） $ 797.97$ 797.97 $ 797.97 完全稀释市值 $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 总供应量 999,864,061.264192 999,864,061.264192 999,864,061.264192

USCR 的当前市值为 $ 1.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 797.97。USCR 的流通量为 999.86M，总供应量是 999864061.264192，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.71M。