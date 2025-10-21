RHEA（RHEA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.02275 24H最高价 $ 0.02451 历史最高 $ 0.11587934887394663 最低价 $ 0.020352346204807015 涨跌幅（1H） -0.05% 涨跌幅（1D） +0.16% 漲跌幅（7D） -0.50%

RHEA（RHEA）当前实时价格为 $ 0.02421。过去 24 小时内，RHEA 的交易价格在 $ 0.02275 至 $ 0.02451 之间波动，市场活跃度显著。RHEA 的历史最高价为 $ 0.11587934887394663，历史最低价为 $ 0.020352346204807015。

从短期表现来看，RHEA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.05%，过去 24 小时内变动为 +0.16%，过去 7 天内累计变动为 -0.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RHEA（RHEA）市场信息

排名 No.1463 市值 $ 4.84M 成交量（24H） $ 66.43K 完全稀释市值 $ 24.21M 流通量 200.00M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 流通率 20.00% 所属公链 NEAR

RHEA 的当前市值为 $ 4.84M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.43K。RHEA 的流通量为 200.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.21M。