UpRock 今日价格

UpRock (UPT) 今日实时价格为 $ 0.00235311，过去 24 小时内变化了 0.35%。当前 UPT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00235311 每 UPT。

UpRock 目前市值在 $ 510,582 排名第 #-，流通供应量为 217.01M UPT。过去 24 小时内，UPT 的交易价格在 $ 0.00233566（低点）和 $ 0.00239439（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03765864，而历史最低价为 $ 0.00154873。

短期表现方面，UPT 在过去一小时内波动了 -0.22%，过去7 天内波动了 +2.78%。过去一天，总交易量达到 $ 3.62K。

UpRock（UPT）市场信息

市值 $ 510.58K$ 510.58K $ 510.58K 成交量（24H） $ 3.62K$ 3.62K $ 3.62K 完全稀释市值 $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M 流通量 217.01M 217.01M 217.01M 总供应量 974,303,700.3820155 974,303,700.3820155 974,303,700.3820155

UpRock 的当前市值为 $ 510.58K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.62K。UPT 的流通量为 217.01M，总供应量是 974303700.3820155，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.29M。