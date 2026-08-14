Until 今日价格

Until (UNTIL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.89%。当前 UNTIL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UNTIL。

Until 目前市值在 $ 11,666.38 排名第 #-，流通供应量为 297.10M UNTIL。过去 24 小时内，UNTIL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02046763，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UNTIL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.92%。过去一天，总交易量达到 --。

Until（UNTIL）市场信息

市值 $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 39.15K$ 39.15K $ 39.15K 流通量 297.10M 297.10M 297.10M 总供应量 997,096,663.025014 997,096,663.025014 997,096,663.025014

Until 的当前市值为 $ 11.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UNTIL 的流通量为 297.10M，总供应量是 997096663.025014，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.15K。