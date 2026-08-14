Unity USD 今日价格

Unity USD (UUSD) 今日实时价格为 $ 0.99884，过去 24 小时内变化了 0.18%。当前 UUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.99884 每 UUSD。

Unity USD 目前市值在 $ 99,884,292 排名第 #-，流通供应量为 100.00M UUSD。过去 24 小时内，UUSD 的交易价格在 $ 0.994986（低点）和 $ 1.002（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.26，而历史最低价为 $ 0.840277。

短期表现方面，UUSD 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 +0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 1.33M。

Unity USD（UUSD）市场信息

市值 $ 99.88M$ 99.88M $ 99.88M 成交量（24H） $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 完全稀释市值 $ 99.88M$ 99.88M $ 99.88M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Unity USD 的当前市值为 $ 99.88M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.33M。UUSD 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 99.88M。