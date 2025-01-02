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Typus 价格 (TYPUS)

USD

Typus (TYPUS) 实时价格图表

$0.050644
$0.050644$0.050644
+5.50%(1D)

今天 Typus (TYPUS) 的价格

今天 Typus (TYPUS) 的实时价格为 0.050644 USD。目前其市值为 $ 10.16M USD。TYPUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Typus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.88K USD
- Typus 当天价格变化为 +5.57%
- 其循环供应量为 200.00M USD

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Typus (TYPUS) 价格表现 USD

今天内，Typus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00267275
在过去30天内，Typus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0211661786
在过去60天内，Typus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Typus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00267275+5.57%
30天$ -0.0211661786-41.79%
60天$ 0--
90天$ 0--

Typus (TYPUS) 价格分析

Typus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04793169
$ 0.04793169$ 0.04793169

$ 0.051099
$ 0.051099$ 0.051099

$ 0.100289
$ 0.100289$ 0.100289

-0.07%

+5.57%

+4.28%

Typus (TYPUS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 10.16M
$ 10.16M$ 10.16M

$ 2.88K
$ 2.88K$ 2.88K

200.00M
200.00M 200.00M

什么是Typus (TYPUS)

Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.

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Typus (TYPUS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Typus (TYPUS) 的其他问题

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TYPUS 兑换为当地货币

1 TYPUS 兑换 AUD
A$0.0810304
1 TYPUS 兑换 GBP
0.0405152
1 TYPUS 兑换 EUR
0.04861824
1 TYPUS 兑换 USD
$0.050644
1 TYPUS 兑换 MYR
RM0.22637868
1 TYPUS 兑换 TRY
1.78823964
1 TYPUS 兑换 JPY
¥7.93895344
1 TYPUS 兑换 RUB
5.646806
1 TYPUS 兑换 INR
4.34322944
1 TYPUS 兑换 IDR
Rp816.83859532
1 TYPUS 兑换 PHP
2.93178116
1 TYPUS 兑换 EGP
￡E.2.57119588
1 TYPUS 兑换 BRL
R$0.3139928
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C$0.07292736
1 TYPUS 兑换 BDT
6.051958
1 TYPUS 兑换 NGN
78.27485996
1 TYPUS 兑换 UAH
2.13261884
1 TYPUS 兑换 VES
Bs2.582844
1 TYPUS 兑换 PKR
Rs14.1144828
1 TYPUS 兑换 KZT
26.58455492
1 TYPUS 兑换 THB
฿1.73556988
1 TYPUS 兑换 TWD
NT$1.66568116
1 TYPUS 兑换 CHF
Fr0.0455796
1 TYPUS 兑换 HKD
HK$0.39350388
1 TYPUS 兑换 MAD
.د.م0.51201084