tokenforge 今日价格

tokenforge (TKFG) 今日实时价格为 $ 0.01838543，过去 24 小时内变化了 3.78%。当前 TKFG 兑 USD 的汇率为 $ 0.01838543 每 TKFG。

tokenforge 目前市值在 $ 4,935,012 排名第 #-，流通供应量为 227.12M TKFG。过去 24 小时内，TKFG 的交易价格在 $ 0.01738968（低点）和 $ 0.01886546（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.188898，而历史最低价为 $ 0.01175267。

短期表现方面，TKFG 在过去一小时内波动了 +2.43%，过去7 天内波动了 -1.70%。过去一天，总交易量达到 $ 12.18K。

tokenforge（TKFG）市场信息

市值 $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M 成交量（24H） $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K 完全稀释市值 $ 18.39M$ 18.39M $ 18.39M 流通量 227.12M 227.12M 227.12M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

tokenforge 的当前市值为 $ 4.94M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.18K。TKFG 的流通量为 227.12M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.39M。