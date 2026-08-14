Throbbin 今日价格

Throbbin (THROBBIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 27.11%。当前 THROBBIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 THROBBIN。

Throbbin 目前市值在 $ 515,356 排名第 #-，流通供应量为 947.31M THROBBIN。过去 24 小时内，THROBBIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00214744，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，THROBBIN 在过去一小时内波动了 +0.64%，过去7 天内波动了 +147.82%。过去一天，总交易量达到 $ 231.02K。

Throbbin（THROBBIN）市场信息

市值 $ 515.36K$ 515.36K $ 515.36K 成交量（24H） $ 231.02K$ 231.02K $ 231.02K 完全稀释市值 $ 515.36K$ 515.36K $ 515.36K 流通量 947.31M 947.31M 947.31M 总供应量 947,309,055.7955241 947,309,055.7955241 947,309,055.7955241

Throbbin 的当前市值为 $ 515.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 231.02K。THROBBIN 的流通量为 947.31M，总供应量是 947309055.7955241，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 515.36K。