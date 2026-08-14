Three Kingdoms 今日价格

Three Kingdoms (3KDS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.24%。当前 3KDS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 3KDS。

Three Kingdoms 目前市值在 $ 500,164 排名第 #-，流通供应量为 590.00M 3KDS。过去 24 小时内，3KDS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00133389，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，3KDS 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +1.54%。过去一天，总交易量达到 $ 129.01。

Three Kingdoms（3KDS）市场信息

市值 $ 500.16K$ 500.16K $ 500.16K 成交量（24H） $ 129.01$ 129.01 $ 129.01 完全稀释市值 $ 847.74K$ 847.74K $ 847.74K 流通量 590.00M 590.00M 590.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Three Kingdoms 的当前市值为 $ 500.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 129.01。3KDS 的流通量为 590.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 847.74K。