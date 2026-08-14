THINK Protocol 今日价格

THINK Protocol (THINK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 THINK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 THINK。

THINK Protocol 目前市值在 $ 979,764 排名第 #-，流通供应量为 732.65M THINK。过去 24 小时内，THINK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.070137，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，THINK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -22.92%。过去一天，总交易量达到 $ 23.11。

THINK Protocol（THINK）市场信息

市值 $ 979.76K$ 979.76K $ 979.76K 成交量（24H） $ 23.11$ 23.11 $ 23.11 完全稀释市值 $ 979.76K$ 979.76K $ 979.76K 流通量 732.65M 732.65M 732.65M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

THINK Protocol 的当前市值为 $ 979.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.11。THINK 的流通量为 732.65M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 979.76K。