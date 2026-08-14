The Root Network 今日价格

The Root Network (ROOT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.99%。当前 ROOT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROOT。

The Root Network 目前市值在 $ 492,438 排名第 #-，流通供应量为 3.04B ROOT。过去 24 小时内，ROOT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.1313，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROOT 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 +3.02%。过去一天，总交易量达到 $ 22.73K。

The Root Network（ROOT）市场信息

市值 $ 492.44K$ 492.44K $ 492.44K 成交量（24H） $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K 完全稀释市值 $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M 流通量 3.04B 3.04B 3.04B 总供应量 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0

The Root Network 的当前市值为 $ 492.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.73K。ROOT 的流通量为 3.04B，总供应量是 12000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.94M。