Thala 今日价格

Thala (THL) 今日实时价格为 $ 0.0074785，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 THL 兑 USD 的汇率为 $ 0.0074785 每 THL。

Thala 目前市值在 $ 537,770 排名第 #-，流通供应量为 71.91M THL。过去 24 小时内，THL 的交易价格在 $ 0.00731998（低点）和 $ 0.00756632（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.13，而历史最低价为 $ 0.00708548。

短期表现方面，THL 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -0.06%。过去一天，总交易量达到 $ 392.39。

Thala（THL）市场信息

市值 $ 537.77K$ 537.77K $ 537.77K 成交量（24H） $ 392.39$ 392.39 $ 392.39 完全稀释市值 $ 747.84K$ 747.84K $ 747.84K 流通量 71.91M 71.91M 71.91M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Thala 的当前市值为 $ 537.77K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 392.39。THL 的流通量为 71.91M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 747.84K。