Testicle 今日价格

Testicle (TESTICLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.31%。当前 TESTICLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TESTICLE。

Testicle 目前市值在 $ 961,861 排名第 #-，流通供应量为 999.91M TESTICLE。过去 24 小时内，TESTICLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00101275（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02315462，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TESTICLE 在过去一小时内波动了 +2.86%，过去7 天内波动了 -30.59%。过去一天，总交易量达到 $ 260.68K。

Testicle（TESTICLE）市场信息

市值 $ 961.86K$ 961.86K $ 961.86K 成交量（24H） $ 260.68K$ 260.68K $ 260.68K 完全稀释市值 $ 961.86K$ 961.86K $ 961.86K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 总供应量 999,909,836.423758 999,909,836.423758 999,909,836.423758

Testicle 的当前市值为 $ 961.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 260.68K。TESTICLE 的流通量为 999.91M，总供应量是 999909836.423758，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 961.86K。