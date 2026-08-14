Tegbotsystem 今日价格

Tegbotsystem (TEG) 今日实时价格为 $ 0.02261775，过去 24 小时内变化了 0.94%。当前 TEG 兑 USD 的汇率为 $ 0.02261775 每 TEG。

Tegbotsystem 目前市值在 $ 97,436 排名第 #-，流通供应量为 4.31M TEG。过去 24 小时内，TEG 的交易价格在 $ 0.02242877（低点）和 $ 0.02279812（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.224732，而历史最低价为 $ 0.01853866。

短期表现方面，TEG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +13.92%。过去一天，总交易量达到 $ 235.15。

Tegbotsystem（TEG）市场信息

市值 $ 97.44K$ 97.44K $ 97.44K 成交量（24H） $ 235.15$ 235.15 $ 235.15 完全稀释市值 $ 113.09K$ 113.09K $ 113.09K 流通量 4.31M 4.31M 4.31M 总供应量 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065

Tegbotsystem 的当前市值为 $ 97.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 235.15。TEG 的流通量为 4.31M，总供应量是 4999980.087536065，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.09K。