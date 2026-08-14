Superp 今日价格

Superp (SUP) 今日实时价格为 $ 0.0015523，过去 24 小时内变化了 7.36%。当前 SUP 兑 USD 的汇率为 $ 0.0015523 每 SUP。

Superp 目前市值在 $ 271,652 排名第 #-，流通供应量为 175.00M SUP。过去 24 小时内，SUP 的交易价格在 $ 0.00151455（低点）和 $ 0.00182008（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.161004，而历史最低价为 $ 0.00145813。

短期表现方面，SUP 在过去一小时内波动了 -4.23%，过去7 天内波动了 -36.61%。过去一天，总交易量达到 $ 24.54K。

Superp（SUP）市场信息

市值 $ 271.65K$ 271.65K $ 271.65K 成交量（24H） $ 24.54K$ 24.54K $ 24.54K 完全稀释市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 流通量 175.00M 175.00M 175.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Superp 的当前市值为 $ 271.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 24.54K。SUP 的流通量为 175.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.55M。