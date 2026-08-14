Striker 今日价格

Striker (STKRI) 今日实时价格为 $ 0.302903，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 STKRI 兑 USD 的汇率为 $ 0.302903 每 STKRI。

Striker 目前市值在 $ 15,940,938 排名第 #-，流通供应量为 52.63M STKRI。过去 24 小时内，STKRI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.341653，而历史最低价为 $ 0.277162。

短期表现方面，STKRI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 8.01K。

Striker（STKRI）市场信息

市值 $ 15.94M$ 15.94M $ 15.94M 成交量（24H） $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K 完全稀释市值 $ 302.90M$ 302.90M $ 302.90M 流通量 52.63M 52.63M 52.63M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Striker 的当前市值为 $ 15.94M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.01K。STKRI 的流通量为 52.63M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 302.90M。