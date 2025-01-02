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STEAM 价格 (STEAM)

USD

STEAM (STEAM) 实时价格图表

$0.02495875
$0.02495875$0.02495875
+5.60%(1D)

今天 STEAM (STEAM) 的价格

今天 STEAM (STEAM) 的实时价格为 0.02495875 USD。目前其市值为 $ 3.63M USD。STEAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
STEAM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.93K USD
- STEAM 当天价格变化为 +5.69%
- 其循环供应量为 145.34M USD

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STEAM (STEAM) 价格表现 USD

今天内，STEAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00134287
在过去30天内，STEAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044599688
在过去60天内，STEAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0396608090
在过去90天内，STEAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.014494541156133451

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00134287+5.69%
30天$ -0.0044599688-17.86%
60天$ +0.0396608090+158.91%
90天$ +0.014494541156133451+138.52%

STEAM (STEAM) 价格分析

STEAM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02358827
$ 0.02358827$ 0.02358827

$ 0.02636389
$ 0.02636389$ 0.02636389

$ 0.03808406
$ 0.03808406$ 0.03808406

-0.49%

+5.69%

-3.40%

STEAM (STEAM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

$ 22.93K
$ 22.93K$ 22.93K

145.34M
145.34M 145.34M

什么是STEAM (STEAM)

Earthlings.land is a web3 family friendly open world game competing with web 2 gaming.

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STEAM (STEAM) 资源

白皮书
官网

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STEAM 兑换为当地货币

1 STEAM 兑换 AUD
A$0.0401835875
1 STEAM 兑换 GBP
0.019967
1 STEAM 兑换 EUR
0.0239604
1 STEAM 兑换 USD
$0.02495875
1 STEAM 兑换 MYR
RM0.1115656125
1 STEAM 兑换 TRY
0.8812934625
1 STEAM 兑换 JPY
¥3.915029525
1 STEAM 兑换 RUB
2.782900625
1 STEAM 兑换 INR
2.1404624
1 STEAM 兑换 IDR
Rp402.5604275125
1 STEAM 兑换 PHP
1.4443628625
1 STEAM 兑换 EGP
￡E.1.2666565625
1 STEAM 兑换 BRL
R$0.1549938375
1 STEAM 兑换 CAD
C$0.0359406
1 STEAM 兑换 BDT
2.982570625
1 STEAM 兑换 NGN
38.5759944125
1 STEAM 兑换 UAH
1.0510129625
1 STEAM 兑换 VES
Bs1.27289625
1 STEAM 兑换 PKR
Rs6.956003625
1 STEAM 兑换 KZT
13.1015966375
1 STEAM 兑换 THB
฿0.8548371875
1 STEAM 兑换 TWD
NT$0.821142875
1 STEAM 兑换 CHF
Fr0.022462875
1 STEAM 兑换 HKD
HK$0.1939294875
1 STEAM 兑换 MAD
.د.م0.2523329625