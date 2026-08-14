Startup 今日价格

Startup (STARTUP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.73%。当前 STARTUP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STARTUP。

Startup 目前市值在 $ 51,943 排名第 #-，流通供应量为 990.09M STARTUP。过去 24 小时内，STARTUP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04941365，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STARTUP 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 +2.70%。过去一天，总交易量达到 --。

Startup（STARTUP）市场信息

市值 $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K 流通量 990.09M 990.09M 990.09M 总供应量 990,094,270.2971629 990,094,270.2971629 990,094,270.2971629

Startup 的当前市值为 $ 51.94K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STARTUP 的流通量为 990.09M，总供应量是 990094270.2971629，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.94K。