Sora Validator 价格 (VAL)
今天 Sora Validator (VAL) 的实时价格为 0.01690857 USD。目前其市值为 $ 1.02M USD。VAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sora Validator 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 43.16K USD
- Sora Validator 当天价格变化为 -17.17%
- 其循环供应量为 60.62M USD
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今天内，Sora Validator 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00350608382881754。
在过去30天内，Sora Validator 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012304839。
在过去60天内，Sora Validator 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015989200。
在过去90天内，Sora Validator 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003812928727328。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00350608382881754
|-17.17%
|30天
|$ -0.0012304839
|-7.27%
|60天
|$ +0.0015989200
|+9.46%
|90天
|$ +0.003812928727328
|+29.12%
Sora Validator 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.88%
-17.17%
-20.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.
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|1 VAL 兑换 AUD
A$0.0272227977
|1 VAL 兑换 GBP
￡0.013526856
|1 VAL 兑换 EUR
€0.0162322272
|1 VAL 兑换 USD
$0.01690857
|1 VAL 兑换 MYR
RM0.0755813079
|1 VAL 兑换 TRY
₺0.5970416067
|1 VAL 兑换 JPY
¥2.6539691472
|1 VAL 兑换 RUB
₽1.8851364693
|1 VAL 兑换 INR
₹1.4500789632
|1 VAL 兑换 IDR
Rp272.7188327871
|1 VAL 兑换 PHP
₱0.9788371173
|1 VAL 兑换 EGP
￡E.0.8584480989
|1 VAL 兑换 BRL
R$0.1050022197
|1 VAL 兑换 CAD
C$0.0243483408
|1 VAL 兑换 BDT
৳2.020574115
|1 VAL 兑换 NGN
₦26.1337167063
|1 VAL 兑换 UAH
₴0.7120198827
|1 VAL 兑换 VES
Bs0.86233707
|1 VAL 兑换 PKR
Rs4.712418459
|1 VAL 兑换 KZT
₸8.8758156501
|1 VAL 兑换 THB
฿0.5794566939
|1 VAL 兑换 TWD
NT$0.5561228673
|1 VAL 兑换 CHF
Fr0.015217713
|1 VAL 兑换 HKD
HK$0.1313795889
|1 VAL 兑换 MAD
.د.م0.1709456427