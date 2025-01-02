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Sora Validator 价格 (VAL)

USD

Sora Validator (VAL) 实时价格图表

$0.01690857
$0.01690857$0.01690857
-17.10%(1D)

今天 Sora Validator (VAL) 的价格

今天 Sora Validator (VAL) 的实时价格为 0.01690857 USD。目前其市值为 $ 1.02M USD。VAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sora Validator 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 43.16K USD
- Sora Validator 当天价格变化为 -17.17%
- 其循环供应量为 60.62M USD

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Sora Validator (VAL) 价格表现 USD

今天内，Sora Validator 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00350608382881754
在过去30天内，Sora Validator 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012304839
在过去60天内，Sora Validator 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015989200
在过去90天内，Sora Validator 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003812928727328

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00350608382881754-17.17%
30天$ -0.0012304839-7.27%
60天$ +0.0015989200+9.46%
90天$ +0.003812928727328+29.12%

Sora Validator (VAL) 价格分析

Sora Validator 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01635297
$ 0.01635297$ 0.01635297

$ 0.02336012
$ 0.02336012$ 0.02336012

$ 9.05
$ 9.05$ 9.05

-0.88%

-17.17%

-20.31%

Sora Validator (VAL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 43.16K
$ 43.16K$ 43.16K

60.62M
60.62M 60.62M

什么是Sora Validator (VAL)

VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.

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Sora Validator (VAL) 资源

官网

大家还在问：关于 Sora Validator (VAL) 的其他问题

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VAL 兑换为当地货币

1 VAL 兑换 AUD
A$0.0272227977
1 VAL 兑换 GBP
0.013526856
1 VAL 兑换 EUR
0.0162322272
1 VAL 兑换 USD
$0.01690857
1 VAL 兑换 MYR
RM0.0755813079
1 VAL 兑换 TRY
0.5970416067
1 VAL 兑换 JPY
¥2.6539691472
1 VAL 兑换 RUB
1.8851364693
1 VAL 兑换 INR
1.4500789632
1 VAL 兑换 IDR
Rp272.7188327871
1 VAL 兑换 PHP
0.9788371173
1 VAL 兑换 EGP
￡E.0.8584480989
1 VAL 兑换 BRL
R$0.1050022197
1 VAL 兑换 CAD
C$0.0243483408
1 VAL 兑换 BDT
2.020574115
1 VAL 兑换 NGN
26.1337167063
1 VAL 兑换 UAH
0.7120198827
1 VAL 兑换 VES
Bs0.86233707
1 VAL 兑换 PKR
Rs4.712418459
1 VAL 兑换 KZT
8.8758156501
1 VAL 兑换 THB
฿0.5794566939
1 VAL 兑换 TWD
NT$0.5561228673
1 VAL 兑换 CHF
Fr0.015217713
1 VAL 兑换 HKD
HK$0.1313795889
1 VAL 兑换 MAD
.د.م0.1709456427