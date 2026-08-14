ScrollPay AI 今日价格

ScrollPay AI (SCROLL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 17.15%。当前 SCROLL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SCROLL。

ScrollPay AI 目前市值在 $ 58,135 排名第 #-，流通供应量为 999.99M SCROLL。过去 24 小时内，SCROLL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SCROLL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -25.02%。过去一天，总交易量达到 --。

ScrollPay AI（SCROLL）市场信息

市值 $ 58.14K$ 58.14K $ 58.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 58.14K$ 58.14K $ 58.14K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,989,045.506603 999,989,045.506603 999,989,045.506603

ScrollPay AI 的当前市值为 $ 58.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCROLL 的流通量为 999.99M，总供应量是 999989045.506603，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.14K。