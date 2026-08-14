Runwago 今日价格

Runwago (RUNWAGO) 今日实时价格为 $ 0.00169462，过去 24 小时内变化了 19.74%。当前 RUNWAGO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00169462 每 RUNWAGO。

Runwago 目前市值在 $ 86,912 排名第 #-，流通供应量为 51.28M RUNWAGO。过去 24 小时内，RUNWAGO 的交易价格在 $ 0.00148344（低点）和 $ 0.00211323（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.968981，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RUNWAGO 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -22.72%。过去一天，总交易量达到 $ 1.21K。

Runwago（RUNWAGO）市场信息

市值 $ 86.91K$ 86.91K $ 86.91K 成交量（24H） $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K 完全稀释市值 $ 169.46K$ 169.46K $ 169.46K 流通量 51.28M 51.28M 51.28M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Runwago 的当前市值为 $ 86.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.21K。RUNWAGO 的流通量为 51.28M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 169.46K。