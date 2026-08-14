Root Edge 今日价格

Root Edge (ROOTAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.04%。当前 ROOTAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROOTAI。

Root Edge 目前市值在 $ 61,523 排名第 #-，流通供应量为 980.00M ROOTAI。过去 24 小时内，ROOTAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROOTAI 在过去一小时内波动了 -0.69%，过去7 天内波动了 -6.82%。过去一天，总交易量达到 --。

Root Edge（ROOTAI）市场信息

市值 $ 61.52K$ 61.52K $ 61.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 61.52K$ 61.52K $ 61.52K 流通量 980.00M 980.00M 980.00M 总供应量 979,999,999.15862 979,999,999.15862 979,999,999.15862

Root Edge 的当前市值为 $ 61.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROOTAI 的流通量为 980.00M，总供应量是 979999999.15862，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.52K。