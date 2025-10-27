RefundYourSOL（RYS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00109656 24H最低价 $ 0.00119909 24H最高价 历史最高 $ 0.00336875 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.32% 涨跌幅（1D） +7.11% 漲跌幅（7D） +0.80%

RefundYourSOL（RYS）当前实时价格为 $0.00118602。过去 24 小时内，RYS 的交易价格在 $ 0.00109656 至 $ 0.00119909 之间波动，市场活跃度显著。RYS 的历史最高价为 $ 0.00336875，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RYS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.32%，过去 24 小时内变动为 +7.11%，过去 7 天内累计变动为 +0.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RefundYourSOL（RYS）市场信息

市值 $ 1.16M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.16M 流通量 970.68M 总供应量 970,675,516.466145

RefundYourSOL 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RYS 的流通量为 970.68M，总供应量是 970675516.466145，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.16M。