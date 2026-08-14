QuantumX 今日价格

QuantumX (QTX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.49%。当前 QTX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 QTX。

QuantumX 目前市值在 $ 18,023.49 排名第 #-，流通供应量为 999.97M QTX。过去 24 小时内，QTX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，QTX 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -5.12%。过去一天，总交易量达到 --。

QuantumX（QTX）市场信息

市值 $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,965,550.187983 999,965,550.187983 999,965,550.187983

QuantumX 的当前市值为 $ 18.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。QTX 的流通量为 999.97M，总供应量是 999965550.187983，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.02K。