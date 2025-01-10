PUMPCORN 价格 (PUMPCORN)
今天 PUMPCORN (PUMPCORN) 的实时价格为 0.00212979 USD。目前其市值为 $ 2.13M USD。PUMPCORN 兑换 USD 的价格为实时更新。
PUMPCORN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 79.46K USD
- PUMPCORN 当天价格变化为 -0.50%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，PUMPCORN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，PUMPCORN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011363219。
在过去60天内，PUMPCORN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，PUMPCORN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.50%
|30天
|$ -0.0011363219
|-53.35%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
PUMPCORN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.54%
-0.50%
-13.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 PUMPCORN 兑换 AUD
A$0.0034289619
|1 PUMPCORN 兑换 GBP
￡0.0017251299
|1 PUMPCORN 兑换 EUR
€0.0020658963
|1 PUMPCORN 兑换 USD
$0.00212979
|1 PUMPCORN 兑换 MYR
RM0.0095627571
|1 PUMPCORN 兑换 TRY
₺0.0754371618
|1 PUMPCORN 兑换 JPY
¥0.3367623948
|1 PUMPCORN 兑换 RUB
₽0.2177497296
|1 PUMPCORN 兑换 INR
₹0.1832045358
|1 PUMPCORN 兑换 IDR
Rp34.3514468037
|1 PUMPCORN 兑换 PHP
₱0.1246140129
|1 PUMPCORN 兑换 EGP
￡E.0.1076608845
|1 PUMPCORN 兑换 BRL
R$0.0128852295
|1 PUMPCORN 兑换 CAD
C$0.0030668976
|1 PUMPCORN 兑换 BDT
৳0.2597917842
|1 PUMPCORN 兑换 NGN
₦3.2968723242
|1 PUMPCORN 兑换 UAH
₴0.0902817981
|1 PUMPCORN 兑换 VES
Bs0.11287887
|1 PUMPCORN 兑换 PKR
Rs0.5939132394
|1 PUMPCORN 兑换 KZT
₸1.1197583904
|1 PUMPCORN 兑换 THB
฿0.0736481382
|1 PUMPCORN 兑换 TWD
NT$0.0701765805
|1 PUMPCORN 兑换 CHF
Fr0.0019381089
|1 PUMPCORN 兑换 HKD
HK$0.0165697662
|1 PUMPCORN 兑换 MAD
.د.م0.0214256874