Polkacity 今日价格

Polkacity (POLC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 POLC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 POLC。

Polkacity 目前市值在 $ 34,372 排名第 #-，流通供应量为 190.03M POLC。过去 24 小时内，POLC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.83，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POLC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 52.52K。

Polkacity（POLC）市场信息

市值 $ 34.37K$ 34.37K $ 34.37K 成交量（24H） $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K 完全稀释市值 $ 123.00K$ 123.00K $ 123.00K 流通量 190.03M 190.03M 190.03M 总供应量 680,000,000.0 680,000,000.0 680,000,000.0

Polkacity 的当前市值为 $ 34.37K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.52K。POLC 的流通量为 190.03M，总供应量是 680000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 123.00K。