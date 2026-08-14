Plutus 今日价格

Plutus (PLUTUS) 今日实时价格为 $ 0.00294226，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PLUTUS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00294226 每 PLUTUS。

Plutus 目前市值在 $ 227,915 排名第 #-，流通供应量为 77.43M PLUTUS。过去 24 小时内，PLUTUS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.05021，而历史最低价为 $ 0.0028933。

短期表现方面，PLUTUS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -19.46%。过去一天，总交易量达到 $ 2.15。

Plutus（PLUTUS）市场信息

市值 $ 227.92K$ 227.92K $ 227.92K 成交量（24H） $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 完全稀释市值 $ 382.49K$ 382.49K $ 382.49K 流通量 77.43M 77.43M 77.43M 总供应量 108,000,000.0 108,000,000.0 108,000,000.0

Plutus 的当前市值为 $ 227.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.15。PLUTUS 的流通量为 77.43M，总供应量是 108000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 382.49K。