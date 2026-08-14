Plastic 今日价格

Plastic ($PLASTIC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.93%。当前 $PLASTIC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $PLASTIC。

Plastic 目前市值在 $ 307,442 排名第 #-，流通供应量为 986.11M $PLASTIC。过去 24 小时内，$PLASTIC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00110625，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$PLASTIC 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +10.09%。过去一天，总交易量达到 $ 485.44。

Plastic（$PLASTIC）市场信息

市值 $ 307.44K$ 307.44K $ 307.44K 成交量（24H） $ 485.44$ 485.44 $ 485.44 完全稀释市值 $ 307.44K$ 307.44K $ 307.44K 流通量 986.11M 986.11M 986.11M 总供应量 986,114,094.841721 986,114,094.841721 986,114,094.841721

Plastic 的当前市值为 $ 307.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 485.44。$PLASTIC 的流通量为 986.11M，总供应量是 986114094.841721，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 307.44K。