Piper 今日价格

Piper (PIPER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 23.42%。当前 PIPER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PIPER。

Piper 目前市值在 $ 24,723 排名第 #-，流通供应量为 988.59M PIPER。过去 24 小时内，PIPER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PIPER 在过去一小时内波动了 +4.04%，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 --。

Piper（PIPER）市场信息

市值 $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K 流通量 988.59M 988.59M 988.59M 总供应量 988,594,084.701737 988,594,084.701737 988,594,084.701737

Piper 的当前市值为 $ 24.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIPER 的流通量为 988.59M，总供应量是 988594084.701737，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.72K。