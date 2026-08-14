Pipe Network 今日价格

Pipe Network (PIPE) 今日实时价格为 $ 0.01599274，过去 24 小时内变化了 7.05%。当前 PIPE 兑 USD 的汇率为 $ 0.01599274 每 PIPE。

Pipe Network 目前市值在 $ 1,599,232 排名第 #-，流通供应量为 100.00M PIPE。过去 24 小时内，PIPE 的交易价格在 $ 0.01634385（低点）和 $ 0.02039047（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.282006，而历史最低价为 $ 0.00902284。

短期表现方面，PIPE 在过去一小时内波动了 -2.16%，过去7 天内波动了 +52.44%。过去一天，总交易量达到 $ 531.65K。

Pipe Network（PIPE）市场信息

市值 $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M 成交量（24H） $ 531.65K$ 531.65K $ 531.65K 完全稀释市值 $ 15.99M$ 15.99M $ 15.99M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pipe Network 的当前市值为 $ 1.60M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 531.65K。PIPE 的流通量为 100.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.99M。