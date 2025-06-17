PiP 价格 (PIP)
今天 PiP (PIP) 的实时价格为 18.17 USD。目前其市值为 $ 14.29M USD。PIP 兑换 USD 的价格为实时更新。
PiP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- PiP 当天价格变化为 -15.22%
- 其循环供应量为 786.09K USD
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今天内，PiP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.26312557301432。
在过去30天内，PiP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +19.0746824830。
在过去60天内，PiP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +36.0418139470。
在过去90天内，PiP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +14.2593455658906355。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -3.26312557301432
|-15.22%
|30天
|$ +19.0746824830
|+104.98%
|60天
|$ +36.0418139470
|+198.36%
|90天
|$ +14.2593455658906355
|+364.63%
PiP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.79%
-15.22%
-29.94%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧
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|1 PIP 兑换 VND
₫478,143.55
|1 PIP 兑换 AUD
A$27.6184
|1 PIP 兑换 GBP
￡13.2641
|1 PIP 兑换 EUR
€15.6262
|1 PIP 兑换 USD
$18.17
|1 PIP 兑换 MYR
RM77.0408
|1 PIP 兑换 TRY
₺715.7163
|1 PIP 兑换 JPY
¥2,627.9271
|1 PIP 兑换 RUB
₽1,424.528
|1 PIP 兑换 INR
₹1,566.9808
|1 PIP 兑换 IDR
Rp297,868.8048
|1 PIP 兑换 KRW
₩24,788.4225
|1 PIP 兑换 PHP
₱1,028.7854
|1 PIP 兑换 EGP
￡E.912.134
|1 PIP 兑换 BRL
R$99.7533
|1 PIP 兑换 CAD
C$24.5295
|1 PIP 兑换 BDT
৳2,221.1008
|1 PIP 兑换 NGN
₦28,083.3703
|1 PIP 兑换 UAH
₴754.9635
|1 PIP 兑换 VES
Bs1,853.34
|1 PIP 兑换 PKR
Rs5,142.8368
|1 PIP 兑换 KZT
₸9,313.0335
|1 PIP 兑换 THB
฿590.7067
|1 PIP 兑换 TWD
NT$536.015
|1 PIP 兑换 AED
د.إ66.6839
|1 PIP 兑换 CHF
Fr14.7177
|1 PIP 兑换 HKD
HK$142.4528
|1 PIP 兑换 MAD
.د.م165.5287
|1 PIP 兑换 MXN
$343.9581