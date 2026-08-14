PAWS 今日价格

PAWS (PAWS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.72%。当前 PAWS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PAWS。

PAWS 目前市值在 $ 55,371 排名第 #-，流通供应量为 53.05B PAWS。过去 24 小时内，PAWS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PAWS 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -13.45%。过去一天，总交易量达到 --。

PAWS（PAWS）市场信息

市值 $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 55.37K$ 55.37K $ 55.37K 流通量 53.05B 53.05B 53.05B 总供应量 53,050,325,297.28477 53,050,325,297.28477 53,050,325,297.28477

PAWS 的当前市值为 $ 55.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PAWS 的流通量为 53.05B，总供应量是 53050325297.28477，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 55.37K。