Osobot 今日价格

Osobot (OSO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.40%。当前 OSO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OSO。

Osobot 目前市值在 $ 120,430 排名第 #-，流通供应量为 98.01B OSO。过去 24 小时内，OSO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OSO 在过去一小时内波动了 -0.92%，过去7 天内波动了 -12.75%。过去一天，总交易量达到 --。

Osobot（OSO）市场信息

市值 $ 120.43K$ 120.43K $ 120.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 122.12K$ 122.12K $ 122.12K 流通量 98.01B 98.01B 98.01B 总供应量 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833

Osobot 的当前市值为 $ 120.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OSO 的流通量为 98.01B，总供应量是 99382477702.66833，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 122.12K。