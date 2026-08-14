ORBRYN 今日价格

ORBRYN (ORBRYN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.99%。当前 ORBRYN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ORBRYN。

ORBRYN 目前市值在 $ 13,666.38 排名第 #-，流通供应量为 974.97M ORBRYN。过去 24 小时内，ORBRYN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ORBRYN 在过去一小时内波动了 -0.41%，过去7 天内波动了 +35.15%。过去一天，总交易量达到 --。

ORBRYN（ORBRYN）市场信息

市值 $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K 流通量 974.97M 974.97M 974.97M 总供应量 999,974,701.4141 999,974,701.4141 999,974,701.4141

ORBRYN 的当前市值为 $ 13.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ORBRYN 的流通量为 974.97M，总供应量是 999974701.4141，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.67K。