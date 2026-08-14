OOBE Protocol 今日价格

OOBE Protocol (OOBE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.86%。当前 OOBE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OOBE。

OOBE Protocol 目前市值在 $ 242,617 排名第 #-，流通供应量为 963.73M OOBE。过去 24 小时内，OOBE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OOBE 在过去一小时内波动了 +2.95%，过去7 天内波动了 -12.91%。过去一天，总交易量达到 $ 2.75K。

OOBE Protocol（OOBE）市场信息

市值 $ 242.62K$ 242.62K $ 242.62K 成交量（24H） $ 2.75K$ 2.75K $ 2.75K 完全稀释市值 $ 242.62K$ 242.62K $ 242.62K 流通量 963.73M 963.73M 963.73M 总供应量 963,730,656.6188152 963,730,656.6188152 963,730,656.6188152

OOBE Protocol 的当前市值为 $ 242.62K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.75K。OOBE 的流通量为 963.73M，总供应量是 963730656.6188152，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 242.62K。