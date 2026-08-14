Nomu 今日价格

Nomu (NOMU) 今日实时价格为 $ 0.00218563，过去 24 小时内变化了 4.03%。当前 NOMU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00218563 每 NOMU。

Nomu 目前市值在 $ 2,185,412 排名第 #-，流通供应量为 630.00M NOMU。过去 24 小时内，NOMU 的交易价格在 $ 0.00217505（低点）和 $ 0.00227941（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00881366，而历史最低价为 $ 0.00156214。

短期表现方面，NOMU 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +4.40%。过去一天，总交易量达到 $ 631.64。

Nomu（NOMU）市场信息

市值 $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M 成交量（24H） $ 631.64$ 631.64 $ 631.64 完全稀释市值 $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M 流通量 630.00M 630.00M 630.00M 总供应量 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695

Nomu 的当前市值为 $ 2.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 631.64。NOMU 的流通量为 630.00M，总供应量是 999999183.1418695，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.19M。