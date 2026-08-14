Multicycle Cockroach 今日价格

Multicycle Cockroach (COCKROACH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.54%。当前 COCKROACH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COCKROACH。

Multicycle Cockroach 目前市值在 $ 25,019 排名第 #-，流通供应量为 999.25M COCKROACH。过去 24 小时内，COCKROACH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COCKROACH 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 -10.18%。过去一天，总交易量达到 --。

Multicycle Cockroach（COCKROACH）市场信息

市值 $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K 流通量 999.25M 999.25M 999.25M 总供应量 999,251,038.840964 999,251,038.840964 999,251,038.840964

Multicycle Cockroach 的当前市值为 $ 25.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COCKROACH 的流通量为 999.25M，总供应量是 999251038.840964，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.02K。