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MonbaseCoin 价格 (MBC)

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MonbaseCoin (MBC) 实时价格图表

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今天 MonbaseCoin (MBC) 的价格

今天 MonbaseCoin (MBC) 的实时价格为 0.00993889 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MBC 兑换 USD 的价格为实时更新。
MonbaseCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.39K USD
- MonbaseCoin 当天价格变化为 -0.89%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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MonbaseCoin (MBC) 价格表现 USD

今天内，MonbaseCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，MonbaseCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012334679
在过去60天内，MonbaseCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025431929
在过去90天内，MonbaseCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004356656063887892

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.89%
30天$ -0.0012334679-12.41%
60天$ -0.0025431929-25.58%
90天$ -0.004356656063887892-30.47%

MonbaseCoin (MBC) 价格分析

MonbaseCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00976608
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$ 0.0100847
$ 0.0100847$ 0.0100847

$ 0.090308
$ 0.090308$ 0.090308

-0.13%

-0.89%

-9.15%

MonbaseCoin (MBC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 6.39K
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什么是MonbaseCoin (MBC)

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MonbaseCoin (MBC) 资源

官网

大家还在问：关于 MonbaseCoin (MBC) 的其他问题

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MBC 兑换为当地货币

1 MBC 兑换 AUD
A$0.0160016129
1 MBC 兑换 GBP
0.0081498898
1 MBC 兑换 EUR
0.0096407233
1 MBC 兑换 USD
$0.00993889
1 MBC 兑换 MYR
RM0.044725005
1 MBC 兑换 TRY
0.3521348727
1 MBC 兑换 JPY
¥1.5531503403
1 MBC 兑换 RUB
1.0186368361
1 MBC 兑换 INR
0.8605090962
1 MBC 兑换 IDR
Rp162.9325968816
1 MBC 兑换 PHP
0.5819220095
1 MBC 兑换 EGP
￡E.0.500920056
1 MBC 兑换 BRL
R$0.060627229
1 MBC 兑换 CAD
C$0.0143120016
1 MBC 兑换 BDT
1.207575135
1 MBC 兑换 NGN
15.4811132307
1 MBC 兑换 UAH
0.4185266579
1 MBC 兑换 VES
Bs0.53670006
1 MBC 兑换 PKR
Rs2.7707637542
1 MBC 兑换 KZT
5.2753640342
1 MBC 兑换 THB
฿0.3417984271
1 MBC 兑换 TWD
NT$0.3268900921
1 MBC 兑换 CHF
Fr0.0090443899
1 MBC 兑换 HKD
HK$0.0773245642
1 MBC 兑换 MAD
.د.م0.0997864556